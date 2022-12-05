De Laurentiis: "Siamo schiavi di un calcio malato. Caso Juve? Non ne parlo, ci penseranno i magistrati"

Intervenuto a margine della presentazione del codice di giustizia sportiva FIGC ha parlato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, facendo il punto sulla situazione Juventus e sul calcio ital...

Intervenuto a margine della presentazione del codice di giustizia sportiva FIGC ha parlato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, facendo il punto sulla situazione Juventus e sul calcio italiano: “E’ un mondo malato. Il governo è sempre stato assente benché il nostro gettito fiscale sia importantissimo. Siamo tutti ancora schiavi. Schiavi di una situazione che, chi più chi meno, non è piacevole. In casa, in ufficio, nella vita comune, nel non essere protetti in maniera fantastica. Molta gente soffre. Quale è la panacea per far star buoni tutti? Il calcio. Lo Stato non è stupido, lo sa, ma lo ignora, altrimenti troverebbe il modo per pensare alle leggi sulla modernizzazione del calcio. Ci vuole pochissimo a cambiare il calcio, visto che il calcio è malato ovunque. I conti non tornano. Juventus? Non ne parlo, ci penseranno i magistrati. È un peccato che lo sport non possa tutelare i suoi valori sempre".

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