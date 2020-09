De Laurentiis positivo al Coronavirus, Barone e Commisso Jr in isolamento volontario, aspettano il tampone

Joe Barone e Joseph Commisso, figlio del presidente della Fiorentina, sono in isolamento presso le loro abitazioni in attesa dell’esito del tampone per verificare l’eventuale presenza del coronavirus. Barone e Commisso Jr mercoledì hanno partecipato alla riunione di Lega, dove era presente anche Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al Covid. La decisione di mettersi in isolamento e aspettare l’esito del tampone è stata fatta dai due dirigenti autonomamente a scopo cautelativo e in assenza di sintomi. Lo riporta Repubblica.

