De Laurentiis: "Ho incontrato Della Valle: non cede Chiesa. Ma se lo farà, sarò interpellato per primo"

Sulle pagine de Il Corriere Dello Sport possiamo leggere in una sezione dedicata agli obbiettivi del Napoli, le parole del suo presidente Aurelio De Laurentiis che, ha parlato nuovamente anche di Fede...

Sulle pagine de Il Corriere Dello Sport possiamo leggere in una sezione dedicata agli obbiettivi del Napoli, le parole del suo presidente Aurelio De Laurentiis che, ha parlato nuovamente anche di Federico Chiesa. Queste le dichiarazioni:

"Ho incontrato Della Valle un mese fa e mi ha detto che non l’avrebbe ceduto. Ma ha aggiunto che se dovesse cederlo, sarei il primo ad essere interpellato".