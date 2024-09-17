De La Fuente: "Giocare la Champions League un sogno nel cassetto, entrare nelle prime 16 sarebbe unico"
Il mister della Fiorentina Femminile De La Fuente ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di qualificazione alla Women's Champions League contro il Wolfsburg, queste le sue parole:"Gioc...
Il mister della Fiorentina Femminile De La Fuente ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di qualificazione alla Women's Champions League contro il Wolfsburg, queste le sue parole:
"Giocare la Champions League era sicuramente un sogno nel cassetto, non so se è la più importante più importante della mia carriera, ci sono quelle dove ho vinto lo scudetto in Serie B con Inter e Como, oppure quella dell'anno scorso dove abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions. Sicuramente voglio continuare a crescere a a portare prestigio in questo club."
"Sarebbe bellissimo prendere un taxi che ti lascia nelle prime 16 squadre d'Europa, ma sappiamo che c'è tanto traffico per arrivare a destinazione. Il Wolfsburg è una squadra di blasone che 2 anni fa ha giocato la finale di Champions League ma anche la Fiorentina è una squadra importante. Andare a Copenaghen e vincere con Brondby e Ajax non era facile, sia noi che loro abbiamo tante soluzioni, sicuramente il Wolfsburg è battibile e vogliamo prendere quel taxi che ci porta nelle migliori 16, sarebbe qualcosa di unico per squadra e società."
"Penso che non possiamo dimenticare che la partita dura 180 minuti, l'anno scorso in coppa Italia siamo usciti vincitori in queste partite, se attaccare o aspettare te lo posso dire prima della partita di ritorno in Germania."
"Partiamo sempre da sfavorite e questo ci dà forza, perchè queste ragazze lasciano sempre il cuore in campo e vanno oltre le difficoltà, anche quando siamo partite sfavorite abbiamo non solo vinto ma anche avuto il controllo della partita."
"Il Presidente non è ancora venuto a salutarci ma mi ha mandato un messaggio come sempre dopo la partita"
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