De La Fuente: “Dicono che ci sia grande differenza con Roma e Juventus ma io non l’ho vista”

Sebastian De La Fuente, allenatore della Fiorentina Femminile, ha commentato la sconfitta per 1-2 contro la Juventus Femminile, queste le sue parole:

“C’è tanto rammarico per la sconfitta perchè abbiamo fatto la partita dall’inizio alla fine e abbiamo giocato contro una grande squadra. Sapevamo che non potevamo lasciargli uno spiraglio. Le ragazze anche in 10 contro 11 hanno fatto una grande partita, abbiamo giocato come se fossimo 11 contro 11. Sono fiducioso per quello che verrà. Usciamo a testa alta da questa partita, una sconfitta immeritata. Si era detto che la differenza con Roma e Juventus fosse molto alta ma io questa differenza non l’ho vista. Possiamo dire la nostra in campionato”

