De Gea: "Volevamo di più, prendiamo il punto e andiamo avanti"

Il portiere spagnolo della Fiorentina ha commentato la partita di ieri di Empoli con poche parole sul suo profilo

Il portiere spagnolo David De Gea che sembra aver scalzato Terracciano nelle gerarchie ha commentato sui suoi profili social il match di ieri ad Empoli culminato in un pareggio a reti bianche: "Siamo arrivati insieme ai nostri tifosi, volevamo portare a casa di più però ci prendiamo il punto e andiamo avanti. Testa all'Europa".

https://www.labaroviola.com/non-aver-rischiato-niente-contro-lempoli-non-e-un-pregio-per-la-fiorentina-se-fa-zero-tiri-in-porta/270190/