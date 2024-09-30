Labaro Viola

De Gea: "Volevamo di più, prendiamo il punto e andiamo avanti"

Il portiere spagnolo della Fiorentina ha commentato la partita di ieri di Empoli con poche parole sul suo profilo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2024 14:03
De Gea: "Volevamo di più, prendiamo il punto e andiamo avanti" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
De Gea
Condividi

Il portiere spagnolo David De Gea che sembra aver scalzato Terracciano nelle gerarchie ha commentato sui suoi profili social il match di ieri ad Empoli culminato in un pareggio a reti bianche: "Siamo arrivati insieme ai nostri tifosi, volevamo portare a casa di più però ci prendiamo il punto e andiamo avanti. Testa all'Europa".

 

https://www.labaroviola.com/non-aver-rischiato-niente-contro-lempoli-non-e-un-pregio-per-la-fiorentina-se-fa-zero-tiri-in-porta/270190/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok