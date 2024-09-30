De Gea: "Volevamo di più, prendiamo il punto e andiamo avanti"
Il portiere spagnolo della Fiorentina ha commentato la partita di ieri di Empoli con poche parole sul suo profilo
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2024 14:03
Il portiere spagnolo David De Gea che sembra aver scalzato Terracciano nelle gerarchie ha commentato sui suoi profili social il match di ieri ad Empoli culminato in un pareggio a reti bianche: "Siamo arrivati insieme ai nostri tifosi, volevamo portare a casa di più però ci prendiamo il punto e andiamo avanti. Testa all'Europa".
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