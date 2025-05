De Gea vale oro: almeno 10 punti grazie ai suoi miracoli, ma il futuro per lui non è ancora scritto

David De Gea deve decidere se rinnovare il contratto con la Fiorentina, continuando un connubio che ha regalato tantissime gioie ai tifosi gigliati in questa annata: secondo La Nazione , per lui e la moglie Edurne è tempo di prendere la decisione più importante, fermo restando che in mano al club viola c’è la possibilità di rinnovargli il contratto per un anno raddoppiandogli l’ingaggio e portandolo a circa 2,5 milioni di euro. Chiaro però che Pradè e Ferrari non vogliano forzargli la mano.

Sarà De Gea a comunicare la propria volontà. Anzi, si andrà oltre. Se il portierone spagnolo deciderà di rimanere a Firenze (dove con la famiglia si trova benissimo) le parti ridiscuterebbero anche il contratto, firmandone uno più lungo al di là dell’opzione in favore del club. Saranno riflessioni delle prossime settimane, totalmente nelle mani di De Gea, che tante volte nel corso della stagione hanno salvato la Fiorentina. Numeri alla mano, degli attuali 62 punti in classifica, almeno una decina sono da ascrivere completamente a suoi interventi. Senza contare le prodezze nel playoff di Conference League. Il 34enne madrileno in stagione ha vestito per 41 volte la maglia viola, con 34 presenze in Serie A, 5 in Conference League e 2 nelle qualificazioni per la competizione europea. Lo riporta tuttomercatoweb.com