De Gea super con i due rigori parati, nessuno come lui a Firenze! Vendicato De Sisti

Un tris di penalty in Fiorentina-Milan che passerà alla storia

In quasi un secolo di gare disputate al “Comunale” i tifosi viola hanno visto un po’ di tutto, perfino gli Ufo. In passato erano già stati assegnati 3 rigori in una stessa partita, l’ultima volta da Abisso in Fiorentina-Sampdoria 3-2 di Coppa Italia 7 anni fa (tutti realizzati), ma l’impresa di De Gea non era mai stata compiuta da nessuno in maglia viola. Il tris di penalty decretati da Pairetto jr., oltre per l’en plein di errori, passerà alla storia anche per questo episodio unico. Proprio col Milan, tra l’altro, 50 anni fa, accadde qualcosa di simile, ma a parti invertite, visto che il capitano viola De Sisti si fece parare due rigori da Pizzaballa. Ci pensò Antognoni a segnare il gol decisivo, che gli valse anche un’esultanza smodata dello stesso “Picchio”, che baciò letteralmente il suo erede col 10 in viola. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-elogia-prade-non-viene-mai-citato-ma-ha-fatto-un-gran-bel-mercato/271442/