De Gea peggiore in campo. Nazione: “Giornata da incubo, incerto, quasi impacciato”

La Nazione oggi in edicola ha dato un 4 a David De Gea, peggiore in campo ieri: “«Houston abbiamo un problema». Perché se anche il portierone stecca diventa una corsa di recupero in salita. Incerto, quasi impacciato, sul tiro di Volpato, forse tradito dalla traiettoria con leggera deviazione sotto le gambe di Ranieri. Ma che sia una giornata da incubo si vede anche nelle scelte di rinvio. Bene su Muaremovic ma resta un episodio perché ancora una volta non esce e becca il 2-1 con la complicità di reparto”.