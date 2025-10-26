De Gea onesto: “Le cose vanno male, siamo in difficoltà. Non possiamo avere paura di giocare”

David De Gea ha parlato dopo la partita della Fiorentina al Franchi, queste le parole del portiere viola dopo il pareggio contro il Bologna:

“Sicuramente nessuno si aspettava questo inizio di stagione. Non abbiamo ancora vinto e siamo in difficoltà. La squadra non sta facendo bene ma dobbiamo essere positivi. Oggi la partita era quasi persa ma abbiamo fatto una buona reazione e per poco non la vinciamo. In questo momento dobbiamo prendere tutte le cose positive anche se non è facile”.

Questo inizio vi ridimensiona? “Se non ci crediamo noi… Noi dobbiamo crederci più di tutti, alzando il livello e vincere le partite. La serie A è dura ma questo è il calcio: dobbiamo rimanere uniti assieme ai tifosi, è durissima anche per loro ma dobbiamo seguire lo stesso percorso. Io la squadra la vedo, lavoriamo bene, siamo carichi prima delle partite, e poi non riusciamo a vincere…”.

Oggi il problema della Fiorentina è più mentale o tecnico? “Se abbiamo paura di giocare… siamo uomini, giochiamo per la Fiorentina, non possiamo sentire la pressione. Per me questa è una scusa. In campo stiamo facendo male, qualche giovane può sentire la pressione, ma questo è il momento di fare meglio. Siamo vicini a fare questa vittoria e sono sicuro che quando vinceremo inizieremo a giocare meglio e a vincere di più”.

Come giudica gli episodi del VAR? “Un po’ un caos…Qualche volta ti danno a favore, altre no, è un po’ strano. Ma questo è il calcio di oggi e va accettato”.