De Gea indica la strada: "Bisogna liberare la testa per vincere. Inter? Mercoledì altra gara difficile"

Dobbiamo camminare insieme per invertire la rotta

David De Gea ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: "Partita strana stasera, non abbiamo fatto un buon primo tempo ed anche i primi 15-20 minuti del secondo tempo. Poi, abbiamo avuto fortuna e quasi vinto la gara all’ultimo secondo. Dobbiamo andare avanti insieme con le cose positive viste stasera. Sappiamo che non siamo in un buon periodo, ma dobbiamo andare avanti tutti insieme, anche con i tifosi.

Bisogna continuare a lavorare, a dare il massimo. Io sono qui per questo e dare una mano anche nello spogliatoio, dare fiducia. Questo è il calcio, bisogna stare tranquilli e liberare la testa per vincere le partite. Mercoledì ci aspetta un’altra partita difficile. Dobbiamo prendere le cose positive di oggi e continuare, a fare di tutto per vincere la prossima. Siamo uomini, dobbiamo camminare insieme per invertire la rotta".