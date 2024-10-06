De Gea: “I rigori parati una grande gioia, lavoriamo tanto e volevamo regolare una notte così ai tifosi”

David De Gea ha parlato al termine della vittoria della Fiorentina per 2-1 sul Milan in cui è stato protagonista parando due rigori e vincendo il premio di MVP, queste le parole:“I rigori parati una g...

A cura di Redazione Labaroviola 07 ottobre 2024 00:09

Condividi