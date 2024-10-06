De Gea: “I rigori parati una grande gioia, lavoriamo tanto e volevamo regolare una notte così ai tifosi”
David De Gea ha parlato al termine della vittoria della Fiorentina per 2-1 sul Milan in cui è stato protagonista parando due rigori e vincendo il premio di MVP, queste le parole:“I rigori parati una g...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2024 00:09
David De Gea ha parlato al termine della vittoria della Fiorentina per 2-1 sul Milan in cui è stato protagonista parando due rigori e vincendo il premio di MVP, queste le parole:
“I rigori parati una grande gioia, una notte incredibile. Al di là dei rigori la squadra ha fatto un grande lavoro per vincere. Volevamo regalare una notte così ai tifosi. Lavoriamo tanto”
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