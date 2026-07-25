De Gea: "Ho la grande responsabilità di essere il capitano nella stagione del Centenario viola"

Il portiere spagnolo ha parlato dopo il match col QPR

Al termine della sfida contro il QPR, David De Gea ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina, invitando tutti alla pazienza: «Loro avevano una condizione fisica migliore, noi lavoriamo insieme solo da dieci giorni e ci sono diversi volti nuovi, quindi servono gradualità e tempo. Al di là del punteggio odierno, ciò che vedo mi soddisfa: stiamo costruendo un gruppo competitivo, ma il percorso va affrontato un passo alla volta». L'estremo difensore spagnolo ha poi commentato la scelta di affidargli la fascia da capitano: «Il mio modo di stare in campo non cambierebbe anche senza questo ruolo, ma è innegabile che indossarla aumenti le responsabilità verso un pubblico straordinario, specialmente nella stagione del Centenario». Sollecitato sui primi giorni sotto la guida del nuovo allenatore Fabio Grosso, lo spagnolo ha aggiunto: «Ci alleniamo con lui da appena una decina di giorni, concentrandoci molto sulla parte atletica. Dobbiamo affinare parecchi dettagli, ma si vede che predilige un'impostazione d'attacco». Spazio anche alle prospettive nate dalle recenti operazioni di mercato: «All'inizio di un campionato le sensazioni sono sempre ottime; sono arrivati elementi di spessore, ma sta a noi compiere un ulteriore salto di qualità, a maggior ragione in un'annata dal valore storico così importante per il club». Infine, il portiere viola ha espresso grande entusiasmo per l'affermazione della Spagna ai Mondiali: «È stata una cavalcata impeccabile, ricca di giovani talenti e con un'idea di gioco fantastica. Subire un solo gol in tutto il torneo è un dato eccezionale, vederli giocare è stato un vero spettacolo».