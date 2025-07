De Gea: “Ho firmato un contratto di 3 anni perché sono felice alla Fiorentina. Pioli porta energia e positività”

Dal ritiro della Fiorentina in Inghilterra ha parlato il portiere viola David De Gea, queste le sue parole raccolte da Firenze Viola:

“Il ritiro sta andando molto bene. Oggi abbiamo fatto un allenamento forte, prima in palestra e poi in campo. Con questo tempo è più facile allenarsi rispetto a Firenze. Sta andando tutto bene”.

Ci sembra di vedere già grande affiatamento tra compagni, è così?

“La verità è questa. Anche il mister porta una grande energia e grande positività. Ha un’idea molto chiara di gioco. La squadra l’ha capito subito. Abbiamo giocato bene in amichevole e ora vedremo come andrà con squadre più forti. Ma siamo tutti contenti di allenarci insieme tutti i giorni per arrivare pronti alla prima partita vera”.

È contento di tornare a giocare in Inghilterra?

“La partita contro il Manchester per me sarà molto speciale. Ho giocato tanti anni in Inghilterra e mi fa piacere poter giocare contro squadre inglesi e ovviamente contro il Manchester”.

Martinelli?

“È un ragazzo bravo, lavora forte, gli piace imparare e ti fa domande per migliorare. Sta imparando tantissimo, si guarda intorno sempre ed è una grande persona oltre che un grande portiere”.

Che differenza c’è tra arrivare ad agosto come l’anno scorso e iniziare la preparazione insieme ai compagni fin dal primo giorno?

“Mi ricordo che era caldissimo a Firenze. Stare qui dal primo giorno è meglio per me, conosco tutti i giocatori ed è più facile rispetto che arrivare a mercato inoltrato. è bellissimo allenarsi con questo meteo, è perfetto”.

Qui si allena anche il Real Betis, qualche pensiero in merito alla semifinale dell’ultima Conference?

“La voglia di vincere c’è sempre. Abbiamo perso una semifinale contro di loro ma questo è il passato. Ora dobbiamo allenarci per arrivare al top alla prima partita ed è questo che stiamo facendo”.

Che progetti ha di vita a Firenze dopo il recente rinnovo?

“Ho firmato un contratto di tre anni e questo dimostra che sono felice in viola. Mi piacciono i tifosi, la squadra e la città che è incredibile. Sono felice qui e penso che possiamo fare una grandissima stagione tutti insieme”.

Lei è bravissimo a trasmettere tranquillità alla squadra.

“Per me questo è importantissimo per un portiere, trasmettere calma e serenità. Questo è il mio intento in tutti gli allenamenti e non solo dentro al campo anche fuori. Son una persona tranquilla e spero di poter aiutare tutti”.