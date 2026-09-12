De Gea festeggia la vittoria in compagnia di Mastantuono e Pellegrino: "Che bella sensazione..."

Il post sui social di De Gea dopo la vittoria contro il Venezia

Dopo la vittoria ottenuta dalla Fiorentina al Penzo per 2-4, i viola festeggiano questo primo mattoncino arrivato dopo tre giornate di campionato. Tra chi si gode il successo c'è anche De Gea, che ha voluto immortalare un momento di felicità in compagnia di chi ha messo la firma sul tabellino dei marcatori: Mastantuono e Pellegrino.

Il portiere ha condiviso su Instagram una foto insieme ai due argentini, nella cornice della palestra del Viola Park, accompagnandola con la didascalia: "The feeling...".