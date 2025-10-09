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De Gea è il portiere più efficace d'Europa: 0,68 goal evitati a partita, nessuno come lui

Difficilissimo l'inizio di stagione della Fiorentina che si trova nei bassifondi della classifica con 0 vittorie e 3 sconfitte consecutive in casa. Ma c'è un ulteriore dato che fa allarmare se possibi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2025 12:11
De Gea è il portiere più efficace d'Europa: 0,68 goal evitati a partita, nessuno come lui - Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Difficilissimo l'inizio di stagione della Fiorentina che si trova nei bassifondi della classifica con 0 vittorie e 3 sconfitte consecutive in casa. Ma c'è un ulteriore dato che fa allarmare se possibile ancora di più, infatti secondo TNtsport la Fiorentina ha ottenuto questi risultati con il portiere più efficace d'Europa tra i pali. De Gea infatti ha evitato circa 0,68 goal a partita, e in questo dato è il portiere numero 1 nei primi 5 campionati europei.

Questa statistica è calcola facendo la differenza tra i goal attesi degli avversari e quelli realmente subiti da un portiere. I goal attesi sono calcolati in base a diversi parametri tra cui la posizione da cui viene scagliato il tiro, la parte del corpo con cui si tira e altri dati. Se un portiere ha subito meno goal degli XG avversari significa che ha parato più di quanto si aspettava l'algoritmo

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