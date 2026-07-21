De Gea: "C'è un'aria positiva, non vediamo l'ora di cominciare questa stagione tutti insieme"

Il portiere spagnolo ha parlato dopo l'allenamento

L'estremo difensore della Fiorentina David De Gea è intervenuto ai microfoni dei media del club per tracciare un bilancio della preparazione in corso al Viola Park. Lo spagnolo ha elogiato il gruppo per il lavoro svolto nonostante le elevate temperature e le doppi sessioni: «Bisogna fare i complimenti ai ragazzi perché si stanno allenando davvero bene. È bellissimo essere qui con i nostri tifosi».

L'ex Manchester United si è poi soffermato sul clima nello spogliatoio e sul nuovo corso tecnico: «Si respira un'aria positiva, anche grazie all'arrivo di Grosso. Servirà del tempo per assimilare i meccanismi, ma il mister ha portato grande energia e non vediamo l'ora che inizi la stagione».

Infine, De Gea ha speso parole d'affetto e stima per il giovane compagno di reparto Fei: «A me piace tantissimo, sia come portiere che come ragazzo. È molto calmo e reattivo. Sono pronto a dargli consigli, ma è già fortissimo e in futuro crescerà parecchio. Anche io, da giovane, osservavo i più esperti: è un privilegio sia per lui lavorare con noi, sia per me lavorare con lui».