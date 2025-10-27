De Gea carica il popolo Viola in vista delle prossime gare: “Gli ostacoli sono lì per essere superati”

Il portiere viola David De Gea, giocatore carismatico e leader della Fiorentina, dopo le parole di ieri in conferenza stampa, ha voluto ribadire anche oggi l’importanza di uscire da questo momento difficile. Il 34enne spagnolo ha infatti suonato la carica caricando un post su Instagram aggiungendo in descrizione la scritta: “Obstruction are there to be overcome”, tradotto: “Gli ostacoli sono lì per essere superati”.

Tra le foto troviamo protagonisti lo stesso portiere spagnolo insieme a Dzeko, anche lui uno dei calciatori di maggior esperienza di questa Fiorentina, Dodo, nella foto abbracciato e rincuorato per il goal sbagliato e Gudmundsson, ieri autore del goal su rigore del momentaneo 1-2 ma protagonista di un inizio di stagione in salita.