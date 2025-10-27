27 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:14

De Gea carica il popolo Viola in vista delle prossime gare: “Gli ostacoli sono lì per essere superati”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

De Gea carica il popolo Viola in vista delle prossime gare: “Gli ostacoli sono lì per essere superati”

Redazione

27 Ottobre · 16:41

David De Gea ha voluto caricare il popolo Viola in vista delle prossime partite attraverso un post su Instagram

Il portiere viola David De Gea, giocatore carismatico e leader della Fiorentina, dopo le parole di ieri in conferenza stampa, ha voluto ribadire anche oggi l’importanza di uscire da questo momento difficile. Il 34enne spagnolo ha infatti suonato la carica caricando un post su Instagram aggiungendo in descrizione la scritta: “Obstruction are there to be overcome”, tradotto: “Gli ostacoli sono lì per essere superati”.

Tra le foto troviamo protagonisti lo stesso portiere spagnolo insieme a Dzeko, anche lui uno dei calciatori di maggior esperienza di questa Fiorentina, Dodo, nella foto abbracciato e rincuorato per il goal sbagliato e Gudmundsson, ieri autore del goal su rigore del momentaneo 1-2 ma protagonista di un inizio di stagione in salita.

 

 

