Labaro Viola

De Gea abbraccia Kean dopo gli insulti razzisti ricevuti: "Siamo tutti con te"

Anche David De Gea si schiera al fianco di Moise Kean dopo gli insulti razzisti ricevuti dal centravanti viola al termine di Inter-Fiorentina. Direttamente dal suo profilo Instagram, il portiere spagn...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2025 15:20
De Gea abbraccia Kean dopo gli insulti razzisti ricevuti: "Siamo tutti con te" -
News
De Gea
Condividi

Anche David De Gea si schiera al fianco di Moise Kean dopo gli insulti razzisti ricevuti dal centravanti viola al termine di Inter-FiorentinaDirettamente dal suo profilo Instagram, il portiere spagnolo ha voluto mandare un messaggio: "Siamo tutti con te".

L’INTER SI SCHIERA AL FIANCO DI KEAN: “SIAMO DA SEMPRE CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE”

https://www.labaroviola.com/linter-si-schiera-al-fianco-kean-siamo-da-sempre-contro-ogni-forma-di-discriminazione/288536/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok