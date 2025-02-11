De Gea abbraccia Kean dopo gli insulti razzisti ricevuti: "Siamo tutti con te"
Anche David De Gea si schiera al fianco di Moise Kean dopo gli insulti razzisti ricevuti dal centravanti viola al termine di Inter-Fiorentina. Direttamente dal suo profilo Instagram, il portiere spagn...
A cura di Redazione Labaroviola
11 febbraio 2025 15:20
Anche David De Gea si schiera al fianco di Moise Kean dopo gli insulti razzisti ricevuti dal centravanti viola al termine di Inter-Fiorentina. Direttamente dal suo profilo Instagram, il portiere spagnolo ha voluto mandare un messaggio: "Siamo tutti con te".
L’INTER SI SCHIERA AL FIANCO DI KEAN: “SIAMO DA SEMPRE CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE”
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