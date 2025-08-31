De Gea: "Abbiamo fatto una partita seria, quando non puoi vincere meglio pareggiare"

David de Gea, portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata 0-0 dalla sua squadra sul campo del Torino: "Quando non puoi vincere è meglio pareggia...

David de Gea, portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata 0-0 dalla sua squadra sul campo del Torino: "Quando non puoi vincere è meglio pareggiare che perdere. Abbiamo fatto una partita seria, il campo è difficile ma abbiamo avuto un atteggiamento giusto". Lo scrive Tuttomercatoweb