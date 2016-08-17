De Boer: "Champions unico obiettivo possibile ma è dura perché ci sono squadre come la Fiorentina"

Il nuovo tecnico dell'Inter Frank De Boer fa il punto della situazione sugli obiettivi e sulla seria A

Frank De Boer, neo tecnico dell'Inter dopo l'allontanamento di Roberto Mancini ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sul campionato italiano e sulla lotta Champions:

"La Juventus è una grande squadra, la rosa è eccezionale. Hanno messo dentro Higuain, allo stesso tempo è partito Pogba. Dobbiamo capire come giocherà a centrocampo, e non è così sicuro che sia più forte dell’anno scorso. Grandi nomi sì, ma non sappiamo ancora se i grandi nomi sapranno anche essere squadra".

Obiettivo dell’Inter?

"Entrare in Champions, non ci sono storie. Il resto dobbiamo vederlo, comunque ci proveremo. Con una buona organizzazione e con la giusta mentalità si può ottenere qualsiasi cosa nel calcio. Sarà comunque durissima su tutti i fronti, perché Roma, Napoli, Lazio, Fiorentina e Milan sono ottime squadre e vanno rispettate".