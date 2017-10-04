Dati: ''Fate uno striscione pro Della Valle, così torna. Astori come Bonucci, quella volta che feci la respirazione a Pioli...''

Luciano Dati, ex storico massaggiatore della Fiorentina, ha parlato della viola di oggi a Radio Bruno: "Pioli fa fatica - commenta - perché la squadra è stata allestita in poco tempo. Astori? Fa il Bo...

Luciano Dati, ex storico massaggiatore della Fiorentina, ha parlato della viola di oggi a Radio Bruno: "Pioli fa fatica - commenta - perché la squadra è stata allestita in poco tempo. Astori? Fa il Bonucci, è quello che imposta l'azione da dietro. Andrò a trovare la squadra ai campini: Pioli era un mio giocatore e ricordo ancora il segno delle sue labbra fredde, quando gli feci la respirazione bocca a bocca dopo che svenne in campo. Perché i Della Valle non vengono più allo stadio? Servirebbe uno striscione per loro, tipo "Della Valle uno di noi", ma in queste cose siamo da zero a zero.