D’Amico(Ag.Vanoli): “Paolo psicologo, non solo tattica. Con Paratici Fiorentina più forte”

30 Gennaio · 22:33

Aggiornamento: 30 Gennaio 2026 · 22:33

FiorentinaParaticiVanoli

L’agente sottolinea l’impatto dei nuovi acquisti e di Paratici: fiducia totale nel lavoro mentale e tattico di Vanoli, a partire da Napoli

Andrea D’Amico, agente tra gli altri anche di mister Paolo Vanoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare dei primi mesi alla guida della Fiorentina del suo assistito. Questo il suo commento:

Le contingenze non sono delle contingenze positive, però è anche vero che adesso comunque con l’arrivo di Paratici sono arrivati dei giocatori nuovi. La psicologia di gruppo è completamente diversa e quindi succede anche nel calcio. Quindi il lavoro di Paolo non è solo quello di trovare soluzioni tattiche, atletiche che già hanno trovato, ma soprattutto anche di entrare nella mente dei giocatori. La società ha inoltre rafforzato la squadra con nuovi acquisti e ha dato fiducia a Vanoli, considerato un allenatore tosto e preparato. La speranza è che la Fiorentina possa risollevarsi e affrontare con successo le prossime sfide, a partire dalla partita contro il Napoli“.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

