Dall'Olanda riporta: "L'Ajax sorpassa Brugge e Fiorentina per Lang, in uscita dal Napoli"
L'esterno olandese potrebbe tornare in Eredivisie
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2026 14:15
Con la cessione imminente di Mika Godts al Paris Saint-Germain per una cifra attorno ai 60 milioni di euro, l'Ajax si è subito messa in moto per trovare un sostituto all'altezza.
Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur, la società di Amsterdam starebbe valutando il ritorno in patria di Noa Lang, cresciuto nel settore giovanile dei Lancieri prima della consacrazione definitiva con la maglia del PSV. L'Ajax ha già avviato i primi contatti con l'esterno olandese, sul quale resta però viva la concorrenza di Club Brugge,