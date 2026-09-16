Dall'Inghilterra: "Ndour piace in Premier, c'è anche il Liverpool. Il 2027 la finestra decisiva"

Liverpool in prima fila per il centrocampista viola, ma occhio alla clausola

Il talento di Cher Ndour ha stregato la Premier League. La crescita costante del centrocampista viola sta continuando ad attirare l'attenzione di numerose società inglesi. Già durante la sessione estiva di calciomercato, diversi club come Aston Villa, Newcastle, Brighton, Crystal Palace e Hull City avevano effettuato dei primi sondaggi conoscitivi, mantenendo tuttora i propri radar ben puntati sulla situazione del giovane azzurro.

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, tuttavia, a mostrare l'interesse più concreto è soprattutto il Liverpool. I Reds, che insieme al Manchester United avevano già monitorato il profilo del giocatore in passato, continuano a seguirne da vicino l'evoluzione e a valutarne il potenziale inserimento a medio termine.

Nonostante la forte tentazione oltremanica - dove in molti individuano nel 2027 la finestra ideale per un suo ipotetico sbarco in Inghilterra -, la Fiorentina mantiene saldamente in mano il controllo e il pallino del gioco. Aver scommesso con decisione su Ndour nel 2025 si sta rivelando un’intuizione brillante per la dirigenza viola: a Firenze il centrocampista ha trovato il contesto ideale per maturarne le qualità, esprimere al meglio il proprio valore.

Un elemento potenzialmente decisivo per un'eventuale operazione futura riguarda però le condizioni del trasferimento di Ndour alla Fiorentina, avvenuto nel 2025 proprio dal PSG: nell'accordo, i francesi avrebbero mantenuto una clausola di rivendita pari al 50% su un'eventuale futura cessione. Si tratta di un dettaglio economico fondamentale che la società viola tiene ben presente, sapendo che una parte consistente della plusvalenza finirebbe comunque nelle casse parigine.