Dall’Inghilterra: Milenkovic non vuole rinnovare con la Fiorentina. Su di lui Totthenam e Manchester United

La situazione contrattuale di Nikola Milenkovic è sempre più un problema per la Fiorentina. Il giovane difensore serbo è un pilastro della formazione in maglia Viola, ma non è intenzionato a rinnovare il contratto con la Fiorentina e a giugno 2022 il suo attuale accordo scadrà.

Negli ultimi giorni sono sempre di più i tabloid che riportano notizie sul futuro di Nikola Milenkovic.

Dall’Inghilterra, in particolar modo secondo talkSPORT e SportLens, Tottenham e Manchester United sono sulle tracce del giocatore. La richiesta della Fiorentina si aggira intorno ad una valutazione complessiva di 35 milioni, con la seguente suddivisione: 25 milioni subito e poi altri 10 di bonus. Per il momento, sono cifre indicative, ma gli ottimi rapporti di Ramadani con i club di Premier potrebbero comunque permettere al club Viola di incassare una buona somma per il cartellino di Milenkovic in caso di mancato rinnovo.

La Fiorentina, come più volte ha ribadito il ds Daniele Pradè, proverà comunque a raggiungere l’accordo per il prolungamento del contratto.

