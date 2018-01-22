Dall'Inghilterra, Mario Balotelli a giugno si vestirà di bianconero. Alla Juventus come vive Higuain

Dall'Inghilterra arriva la bomba di mercato. E stavolta riguarda la Juventus che, secondo il "Sun", sarebbe pronta a formulare un'offerta a Mario Balotelli per averlo in squadra il prossimo anno. L'at...

Dall'Inghilterra arriva la bomba di mercato. E stavolta riguarda la Juventus che, secondo il "Sun", sarebbe pronta a formulare un'offerta a Mario Balotelli per averlo in squadra il prossimo anno. L'attaccante del Nizza è in scadenza di contratto e il suo "parametro zero" sta facendo ingolosire diversi club europei. L'agente di Super Mario è Mino Raiola che attualmente gestisce due giocatori sotto contratto con la Juventus: Matuidi e Kean. Dall'affare Pogba in poi i rapporti con il procuratore sono frequenti e le prestazioni positive di Balotelli, secondo il tabloid inglese, stanno piacendo anche alla Juventus. Per i giornalisti inglesi dietro questo "pressing" ci sarebbe Gianluigi Buffon: sarebbe stato proprio lui a sponsorizzare il nome del suo ex compagno di squadra in Nazionale.

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