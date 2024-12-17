Dall'Inghilterra: "La Fiorentina osserva Kostoulas e sfida Juventus, Bayern e Manchester United"

Kostoulas è un centravanti classe 2007 che gioca nell'Olympiakos. Su di lui ci sono gli occhi di tante squadre, tra cui la Fiorentina

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il nome di Charalampos Kostoulas è molto richiesto in un quadro di mercato che coinvolge Juventus ma anche Manchester United, Bayern Monaco, Fiorentina e Borussia Monchengladbach, tutte (tranne i bavaresi) a visionarlo durante la gara di Europa League contro il Twente.

Una concorrenza abbastanza folta, che però si spiega con le prodezze della punta classe 2007 tra la scorsa stagione e quella attuale, con la vittoria della Youth League in finale contro il Milan e un 2024/25 fin qui da 5 reti in Primavera e 3 gol in prima squadra, ultimo dei quali quello che è valso il momentaneo vantaggio nell'1-1 contro il Kallithea nell'ultima di campionato. Numeri che acquisiscono valore se si pensa che l'Olympiacos è dove milita ancora quell'El Kaabi che ha dominato la piccola Europa nel 2023/24.

Ma tracciamone un po' il profilo: Charalampos Kostoulas è un attaccante, è figlio d'arte (il padre Athanasios era un difensore con più di 300 presenze in carriera in prima divisione greca) e ha un fratello maggiore, Konstantinos, che gioca anche lui come difensore nella Under 23 del Rio Ave in Portogallo. Alto 1,85, fisico da attaccante moderno e tanti margini per affermarsi anche su livelli molto alti. Ha solo 17 anni, compiuti il 30 maggio, ossia il giorno dopo la grande gioia per la vittoria dell'Olympiacos in Conference League contro la Fiorentina ad Atene: sarà importante mettergli davanti un progetto allettante e una prospettiva di arrivo in prima squadra in tempi brevissimi, visto che in biancorosso è già impiegato con continuità coi grandi.

La valutazione dei greci, dove si è trasferito in estate anche il difensore italiano Lorenzo Pirola, non sarà bassa, e deve essere ancora comunicata: sarà sicuramente più alta dei 600mila euro riportati nel momento in cui questo pezzo viene steso sul portale Transfermarkt. In Grecia ne parlano come di un professionista già scafato, in grado di giocare da prima punta, da secondo attaccante e all'occorrenza anche da esterno alto.

ITALIANO E LA NOTIZIA FALSA DI UN PREMIO PARTITA MAI DATO O PROMESSO

https://www.labaroviola.com/italiano-e-la-fake-news-del-premio-partita-pagato-ai-giocatori-del-bologna-non-ce-stato-nessun-premio/281294/