Dall'Inghilterra: "La Fiorentina ha fatto un'offerta all'Arsenal per Sambi Lokonga ma lui ha scelto il Siviglia"

Secondo il noto giornalista Inglese David Ornestein Sambi Lokonga sarà un nuovo giocatore del Siviglia in prestito con riscatto a 12 milioni di euro. L'altra grande notizia è che anche la Fiorentina a...

Secondo il noto giornalista Inglese David Ornestein Sambi Lokonga sarà un nuovo giocatore del Siviglia in prestito con riscatto a 12 milioni di euro. L'altra grande notizia è che anche la Fiorentina aveva presentato un offerta all'Arsenal, squadra che detiene il cartellino del ragazzo, offerta più alta di quella fatta dal Siviglia ma a fare la differenza è stata la volontà del ragazzo che ha scelto il club Andaluso e non la squadra di Firenze.

NICO E QUARTA SI RIDUCONO LE VACANZE

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