Dall’Inghilterra: “Fiorentina interessata a Nene Dorgeles, esterno del Salisburgo. Costa 25 milioni”

Gli occhi di mezz’Europa sono puntati su Nene Dorgeles, l’esterno d’attacco maliano classe 2002 di proprietà del Salisburgo. Secondo quanto riporta il sito TeamTalk sull’esterno ci sono numerose squadre italiane, tra cui la Fiorentina. In Premier c’è l’interesse di Newcastle e Crystal Palace, mentre in Germania il club più interessato è il Lipsia. La valutazione del Salisburgo è di circa 25 milioni di euro, ma non si escludono soluzioni che prevedano prestiti con obblighi o altre dinamiche. Il ragazzo ha già giocato 2 partite di qualificazione Champions quest’anno, mettendo a segno anche una rete.