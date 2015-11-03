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Notizie Nene Dorgeles Fiorentina

Dall'Inghilterra: "Fiorentina interessata a Nene Dorgeles, esterno del Salisburgo. Costa 25 milioni"

05 agosto 2025 22:43

Dall'Inghilterra: "Fiorentina su Nene Dorgeles del Salisburgo. Piace anche a Leverkusen e Tottenham"

09 giugno 2025 23:02

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