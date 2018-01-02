Dall'Inghilterra: per Chiesa sarà asta in estate. Due club londinesi pronti ad offrire più dei 40 milioni del Napoli...

Secondo il quotidiano britannico Talksport la prossima estate sarà caratterizzata da una vera e propria asta per accaparrarsi Federico Chiesa. In particolare, il giornale afferma che ci sono due club...

A cura di Redazione Labaroviola 02 gennaio 2018 17:12

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa

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