Dall'Inghilterra: per Chiesa sarà asta in estate. Due club londinesi pronti ad offrire più dei 40 milioni del Napoli...
Secondo il quotidiano britannico Talksport la prossima estate sarà caratterizzata da una vera e propria asta per accaparrarsi Federico Chiesa. In particolare, il giornale afferma che ci sono due club...
A cura di Redazione Labaroviola
02 gennaio 2018 17:12
Secondo il quotidiano britannico Talksport la prossima estate sarà caratterizzata da una vera e propria asta per accaparrarsi Federico Chiesa. In particolare, il giornale afferma che ci sono due club londinesi - Chelsea e Tottenham - pronti a fare follie per l'esterno viola. A quel punto sarà corsa a tre con il Napoli, con le due inglesi pronte tuttavia ad offrire più dei 40 milioni a cui sta pensando De Laurentiis.