Dalle visite al Viola Park all’idee sul nuovo logo: la “V” come marchio di fabbrica
L'idea della dirigenza viola è quella di inserire una "V" nel logo della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 09:48
Oggi gli ospiti in visita al Viola Park saranno molti ex viola. Intanto si sta valutando l’ipotesi di una revisione, in chiave più moderna del logo della Fiorentina: tra le idee c’è quella di inserire in qualche modo proprio la V di Viola, diventata una sorta di marchio di fabbrica del nuovo centro sportivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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