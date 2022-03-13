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Dalle visite al Viola Park all’idee sul nuovo logo: la “V” come marchio di fabbrica 

L'idea della dirigenza viola è quella di inserire una "V" nel logo della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 09:48
Dalle visite al Viola Park all’idee sul nuovo logo: la “V” come marchio di fabbrica  -
Rassegna Stampa
Viola Park
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Dalle visite al Viola Park all’idee sul nuovo logo: la “V” come marchio di fabbrica 

Oggi gli ospiti in visita al Viola Park saranno molti ex viola. Intanto si sta valutando l’ipotesi di una revisione, in chiave più moderna del logo della Fiorentina: tra le idee c’è quella di inserire in qualche modo proprio la V di Viola, diventata una sorta di marchio di fabbrica del nuovo centro sportivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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