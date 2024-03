Dalle 21 in diretta su Labaro Viola e sul canale Twitch di Passione Fiorentina per tutte le ultime sulle condizioni di Joe Barone

Sono ore terribili per tutti i tifosi della Fiorentina. Il direttore generale Joe Barone sta lottando tra la vita e la morte e si trova in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Per tutte le ultime e gli aggiornamenti saremo in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina e anche su Labaro Viola a partire dalle ore 21

TUTTA LA SUA FAMIGLIA È TORNATA IN OSPEDALE. CI SONO ANCHE ITALIANO, BURDISSO E PRADÈ