La famiglia di Barone torna al San Raffaele, con loro Pradè, Italiano e Burdisso. Sono ore delicate

Sono ore delicate quelle che si vivono al San Raffaele di Milano, a preoccupare sono le condizioni di salute del direttore generale dalla Fiorentina Joe Barone ricoverato in terapia intensiva dopo il malore accusato nella giornata di Domenica. In questi minuti sono rientrati in ospedale sia la moglie del direttore insieme ai figli, sia alcuni tesserati della Fiorentina come Vincenzo Italiano, il direttore sportivo Daniele Pradè e Nicolas Burdisso che stamattina era a Firenze.

REPORT MEDICO FIORENTINA SU BARONE