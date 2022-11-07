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Dalle 16 Enzo Bucchioni in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Visibile anche su Labaro Viola

Tutte le ultime di casa Fiorentina con Enzo Bucchioni in diretta su Passione Fiorentina e visibile anche su Labaro Viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2022 15:15
Dalle 16 Enzo Bucchioni in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Visibile anche su Labaro Viola -
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Ci sarà Enzo Bucchioni in diretta dalle ore 16 sul canale Twitch di Passione Fiorentina e visibile anche su Labaro Viola. Tutte le ultime vicende di casa Viola affrontate con un occhio al mercato.

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