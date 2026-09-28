Dall'Argentina scrivono: "Duello tra Nico Paz e Mastantuono per la dieci di Messi in futuro"

Il successore di Messi uscirà tra il confronto tra il comasco e il viola

Chi raccoglierà la leggendaria eredità di Leo Messi nella Selección argentina? Tra i principali candidati a indossare quella maglia ricca di storia c'è anche il talento offensivo della Fiorentina, Franco Mastantuono.

Duello per la maglia simbolo Sulla questione è intervenuta la giornalista Narella Senra, cronista al seguito dell'Albiceleste, che ai microfoni di DSports Radio ha rivelato: "Stando alle informazioni in mio possesso, il numero 10 finirà sulle spalle di uno tra Franco Mastantuono e Nico Paz. Sono loro i profili indicati come i designati a raccogliere questo testimone".