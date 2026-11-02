Dall'Argentina riportano: "Quarta non può più giocare col River, non si merita di indossare la maglia"

Il difensore ex viola è il mirino di molti insulti dei tifosi del River

Un cartellino rosso sventolato dopo pochissimi minuti, un match subito in salita e un ko contro il Boca Juniors che ha fatto esplodere la contestazione. A seguito del 10 subito alla Bombonera nel Superclásico, Lucas Martínez Quarta è finito nel mirino di una fetta di tifosi del River Plate. Diversi sostenitori hanno espresso forte disappunto nei confronti dell'ex centrale della Fiorentina.

Il fallo commesso su Miguel Merentiel, punito con l'espulsione dopo il richiamo del VAR, ha costretto i Millonari a disputare praticamente l'intero incontro con un uomo in meno. Un episodio che ha riacceso i dubbi sulla continuità di rendimento del difensore.

“Una maglia che non merita di vestire”

Tra le voci più critiche si distingue quella del giornalista Renzo Pantich, il quale ha sentenziato: “Non può più far parte di questo River”. Pantich ha dichiarato che avrebbe preferito vedere dal primo minuto Lautaro Rivero, addebitando a Martínez Quarta una serie di sbavature e mettendone in dubbio la permanenza tra i titolari.

Nel mirino anche le decisioni arbitrali

Il clima attorno alla squadra, tuttavia, appare diviso. Oltre alle accuse rivolte direttamente al calciatore, non sono mancate le proteste contro la direzione di gara e l'utilizzo del VAR. L'ex presidente Rodolfo D'Onofrio ha criticato apertamente la scelta arbitrale tramite i social network, alimentando un dibattito diviso su due binari: da un lato le colpe attribuite al difensore, dall'altro le polemiche sulla gestione della partita.