Dall'Argentina riportano: "Beltràn sarà ceduto a gennaio, la Fiorentina tra le candidate per lui"
Il portiere argentino potrebbe essere il futuro De Gea
Dall'Argentina giungono continue indiscrezioni in merito all'avvenire del giovane portiere del River Plate, Santiago Beltrán. A fare il punto della situazione è stato il giornalista sportivo Matías Cabezas, il quale ha reso noto che l'estremo difensore verrà ceduto nel corso della imminente sessione di trasferimenti, indipendentemente dall'eventuale prolungamento del suo accordo con il club.
L'interesse e la proposta dei viola
In prima fila per assicurarsi le prestazioni del giovane talento c'è la Fiorentina. La società gigliata intenderebbe presentare ai dirigenti di Buenos Aires una proposta basata su un prestito temporaneo con opzione di riscatto fissata per il luglio del 2027.
Le mosse dei Millonarios
La priorità del River Plate resta tuttavia quella di blindare il calciatore firmando il rinnovo contrattuale, mossa strategica utile a ritoccare verso l'alto la clausola rescissoria portandola dagli attuali 25 milioni a ben 100 milioni di dollari. Nel frattempo la dirigenza argentina valuta i possibili eredi tra i pali, con Yassine Bounou e Agustín Rossi in cima alla lista delle preferenze.