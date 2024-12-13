Dall'argentina: "La Fiorentina ha messo gli occhi su Gonzalo Requena, difensore classe 2003"

La Fiorentina continua a guardare in Argentina per rinforzare la propria difesa, dopo l'arrivo in estate di Matias Moreno dal Belgrano e quello prossimo di Nicolas Valentini dal Boca Juniors a gennaio...

La Fiorentina continua a guardare in Argentina per rinforzare la propria difesa, dopo l'arrivo in estate di Matias Moreno dal Belgrano e quello prossimo di Nicolas Valentini dal Boca Juniors a gennaio. Secondo Radio La Red, infatti, gli scout viola hanno messo gli occhi su Gonzalo Requena, classe 2003 che potrebbe presto lasciare l'Instituto de Cordoba per approdare in Italia. Oltre alla Fiorentina, secondo l'emittente sudamericana, sul giocatore si è mosso di recente anche l'Hellas Verona.

In vista di gennaio tuttavia, come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, la priorità della dirigenza gigliata è quella di andare a trovare un attaccante esterno, verosimilmente in arrivo da un campionato estero. Tutta da valutare invece la possibilità di aggiungere anche un centrocampista dopo il problema cardiaco che costringerà Edoardo Bove ai box per diverso tempo e più in generale a proseguire la propria carriera lontano dalla Serie A visto l'impianto del defibrillatore sottocutaneo.

In uscita, invece, attenzione alle situazioni di Jonathan Ikone e Lucas Martinez Quarta, oltre a quelle di Cristiano Biraghi e Fabiano Parisi, col loro agente che nelle scorse ore ha annunciato l'intenzione di lasciare la maglia viola da parte di entrambi. Ancora qualche settimana di attesa, poi il mercato si aprirà ufficialmente. Lo scrive TMW

TIFOSI VIOLA A EMPOLI, I TIFOSI AZZURRI ATTACCANO

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