Dall'Argentina, la Fiorentina è interessata al talentuoso Matias Gonzalez
Secondo notizie di TyC Sports, i viola avrebbero fatto un sondaggio per il centrocampista argentino classe 2002 Matias Gonzalez, in forza al Banfield. Già nel giro delle nazionali giovanili, è seguito...
A cura di Redazione Labaroviola
17 ottobre 2019 00:17
Secondo notizie di TyC Sports, i viola avrebbero fatto un sondaggio per il centrocampista argentino classe 2002 Matias Gonzalez, in forza al Banfield. Già nel giro delle nazionali giovanili, è seguito da grandi club come il Totthenam.