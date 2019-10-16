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Dall'Argentina, la Fiorentina è interessata al talentuoso Matias Gonzalez

Secondo notizie di TyC Sports, i viola avrebbero fatto un sondaggio per il centrocampista argentino classe 2002 Matias Gonzalez, in forza al Banfield. Già nel giro delle nazionali giovanili, è seguito...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2019 00:17
Dall'Argentina, la Fiorentina è interessata al talentuoso Matias Gonzalez -
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Secondo notizie di TyC Sports, i viola avrebbero fatto un sondaggio per il centrocampista argentino classe 2002 Matias Gonzalez, in forza al Banfield. Già nel giro delle nazionali giovanili, è seguito da grandi club come il Totthenam.

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