Dall’Argentina: Fiorentina non vuole pagare la clausola di 20 per Beltran. Ma il River non farà sconti

La Fiorentina continua a inseguire Lucas Beltran, ma il River Plate non farà sconti. Secondo quanto riporta La Nacion, il club viola non ha alcuna intenzione di pagare la clausola rescissoria di 20 milioni presente sul contratto del ragazzo. Il River, dal canto suo, invece non è intenzionato a fare sconti per il proprio gioiellino. Tutt’altro, i Millonarios non vorrebbero proprio privarsi del ragazzo e, ad ora, la clausola rappresenterebbe l’unico modo per lasciarlo partire.