Dall’Arabia: “Commisso chiama Pioli per portarlo alla Fiorentina, contatti in corso tra le parti”

Stando a quanto riferito da Al-Riyadh, quotidiano saudita specializzato in sport a livello locale e internazionale, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sarebbe attualmente in trattativa con Stefano Pioli, attuale allenatore dell’Al Nassr, per proporgli la guida tecnica della squadra viola. Secondo la testata, sarebbe lo stesso Commisso a muoversi in prima persona per individuare il nuovo allenatore che prenderà il posto di Raffaele Palladino alla guida della prima squadra. Stefano Pioli ha un contratto di altri 2 anni a 12 milioni netti a stagione in Arabia.