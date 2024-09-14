Dall'acquisto dell'appartamento all'incontro con la sindaca Funaro. Commisso è tornato a Firenze

Rocco Commisso torna in città, il patron della Fiorentina l'aveva lasciato prima della fine dello scorso campionato

Il programma lo ha chiaro da tempo in ogni dettaglio. Nonostante il jet lag da smaltire, Rocco Commisso ha già mille impegni in agenda per il suo primo giorno italiano da tre mesi e mezzo a questa parte ed è pronto a dare fuoco alle polveri non appena rimetterà piede a Firenze. Il presidente d è atteso questa mattina e la sensazione è che, dopo un blitz nella sua casa in zona Ponte Vecchio, mister Mediacom sceglierà di recarsi subito al Viola Park. Un momento importante, quello del primo impatto col gruppo di Palladino visto che fin qui Commisso non ha avuto ancora modo di conoscere di persona né il nuovo allenatore né gli undici nuovi acquisti.

Assieme a Commisso dovrebbero esserci sia la moglie Catherine che alcuni membri del board della sua azienda (non è escluso che ci sia Mark Stephan, Ceo del club), tutti pronti a restare in Toscana fino alla prossima sosta di campionato. Le gare di cartello, nell’arco delle prossime settimane, non mancheranno: Biraghi e soci affronteranno in nemmeno un mese Atalanta, Lazio, Empoli, The New Saints (squadra contro cui i viola debutteranno nel girone di Conference) e Milan.

In mezzo però non mancheranno anche altri impegni: tra questi il faccia a faccia con la sindaca Funaro per approfondire alcuni aspetti irrisolti legati alla ristrutturazione del Franchi (su cui Commisso ha fatto intendere di non voler contribuire economicamente) e il possibile acquisto di un appartamento in centro, a pochi passi da Palazzo Pitti. Lo scrive La Nazione

LO SFOGO DI DI LIVIO: "SONO STATO UMILIATO DALLA FIORENTINA"

https://www.labaroviola.com/di-livio-amaro-le-bandiere-vanno-portate-dentro-a-firenze-fui-umiliato/268163/