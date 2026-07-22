Dalla Turchia rilanciano: "Perché avete insistito per dare Oulai alla Fiorentina?, abbiamo perso 15 milioni"

Il giocatore ivoriano è stato al centro di una telenovela

L'addio di Inao Oulai al Trabzonspor e il suo approdo alla Fiorentina continuano a far discutere in Turchia. Ai microfoni di ToSports, l'ex procuratore e giornalista Osman Altunterim ha puntato il dito contro i vertici del club turco, mettendo in dubbio la convenienza economica dell'operazione e chiedendo massima trasparenza sulle dinamiche che hanno accompagnato la trattativa con i viola.

Altunterim ha espresso forte perplessità sulla valutazione finale dell'affare, ricordando le precedenti pretese della dirigenza: «Gli avete ceduto Oulai per una cifra intorno ai 30 milioni. Io mi chiedo questo: ricordo che a metà stagione il presidente Ertuğrul Doğan aveva dichiarato che il Trabzonspor non aveva venduto il giocatore al Galatasaray per 45 milioni di euro. Allora mi domando: cosa ci avete guadagnato a non venderlo? Di fatto, avete provocato per il Trabzonspor una perdita di circa 15 milioni di euro. Chi si assumerà la responsabilità di questa perdita?».

Oltre al danno finanziario, il giornalista ha preteso risposte concrete anche sui contorni più oscuri della vicenda e sulla preferenza accordata al club italiano: «In secondo luogo, erano circolate alcune voci su un presunto rapimento del giocatore. Il Trabzonspor ha mai rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla vicenda? Io non ne ho vista nessuna. Infine, si diceva che ci fossero club disposti a offrire più della Fiorentina. Perché avete insistito così tanto affinché il giocatore scegliesse proprio la Fiorentina?».

Interrogativi pesanti che spingono la dirigenza del Trabzonspor a doversi giustificare di fronte alla propria tifoseria, mentre la Fiorentina si gode il suo nuovo rinforzo a cifre decisamente più vantaggiose rispetto a quelle preventivate mesi fa.