Dalla Turchia: “La Fiorentina si è mossa per Dzeko, pronto un contratto da 2 milioni l’anno”

Secondo il media Turco Sabah Spor la Fiorentina si è mossa per portare l’ex Roma e Inter Edin Dzeko a Firenze al termine della stagione. L’attaccante Bosniaco infatti ha il contratto in scadenza con il Fenerbahce e la Fiorentina si è già informata sulla situazione dell’attaccante, ed ha già contatto il calciatore. Infatti dalla Turchia rivelano una richiesta di informazioni da parte della Fiorentina, che avrebbe chiesto a Dzeko se effettivamente lascerà il Fenerbahce a fine stagione e non rinnoverà il suo contratto. L’attaccante avrebbe preso tempo dato che pure il club Turco proprietario del suo cartellino ha avanzato un offerta per il rinnovo, la Fiorentina comunque ha già stanziato il budget per il 39enne, pronto un contratto infatti da 2 milioni di euro