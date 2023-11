Dalla Turchia: la Fiorentina pensa ad Akaydin, difensore del Fenerbahce. Lo ha proposto Montella

Nome nuovo per la difesa della Fiorentina: si tratta di Samet Akaydin del Fenerbahce. Fotomac.com riporta di un interesse da parte del club viola per il ventinovenne che, in tempi recenti, è stato allenato anche da Vincenzo Montella il quale l’ha convocato in Nazionale. Proprio l’attuale ct turco pare abbia contattato la dirigenza gigliata per consigliarne l’acquisto.