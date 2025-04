Dalla Turchia: “La Fiorentina è determinata a prendere Dzeko a parametro 0 nel mercato estivo”

Secondo il noto portale Turco Fanatik la Fiorentina avrebbe messo nel proprio mirino Edin Dzeko per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Come rivelato dal media Turco infatti la Fiorentina sarebbe molto determinata a prendere Dzeko, oggi in forza al Fenerbahce ma il cui contratto terminerà a Giugno.

Vedremo dunque se la Fiorentina affonderà il colpo quest’estate e se porterà a Firenze un giocatore del calibro di Dzeko, anche se l’età ormai non è più dalla sua visti i 39 anni.