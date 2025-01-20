Dalla Turchia: interesse della Fiorentina per Ndour del PSG. Potrebbe sbloccare Kolo Muani alla Juve
La Fiorentina mette nel mirino Cher Ndour. Sul portale turco Ortacizgicom, si legge che i viola per il centrocampista nazionale Under 21 italiano. Il classe 2004, cresciuto nelle giovanili del Brescia...
La Fiorentina mette nel mirino Cher Ndour. Sul portale turco Ortacizgicom, si legge che i viola per il centrocampista nazionale Under 21 italiano. Il classe 2004, cresciuto nelle giovanili del Brescia, di proprietà del PSG ma in prestito al Besiktas, potrebbe essere un nuovo nome per il mercato dei viola. Una trattativa che potrebbe coinvolgere anche la Juventus: è noto da giorni infatti lo stallo sull'operazione Kolo Muani, già arrivato a Torino ma ancora non ufficializzato come nuovo attaccante della Juve. Il problema riguarda infatti il Psg,che ha raggiunto il limite massimo di calciatori ceduti in prestito: vendendo in questa finestra di mercato Ndour si sbloccherebbe quindi anche la situazione Kolo Muani, che potrebbe legarsi al club bianconero in prestito.
TMW, PALLADINO NON È IN DISCUSSIONE: COMMISSO HA RIBADITO LA FIDUCIA NEL TECNICO
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