Dalla Turchia, il Fenerbahce di Mourinho guarda ancora in casa Fiorentina: nel mirino Parisi

Il Fenerbahce di Mourinho mette ancora una volta gli occhi in casa Fiorentina. Stando quanto riportato dal portale turco Astral Haber, il club turco ha messo nel mirino il terzino sinistro Fabiano Par...

Il Fenerbahce di Mourinho mette ancora una volta gli occhi in casa Fiorentina. Stando quanto riportato dal portale turco Astral Haber, il club turco ha messo nel mirino il terzino sinistro Fabiano Parisi, che attualmente, dopo Gosens e Biraghi, è la terza scelta sulla fascia viola. Il club turco, già questa estate, aveva effettuato acquisti in riva all'Arno, regalando a Mourinho, nuovo tecnico della squadra, Sofyan Amrabat.

FREY: “FIORENTINA NELLA TOP 4 IN SERIE A, MA È SBAGLIATO PENSARE ALLO SCUDETTO. INTER, OCCHIO AI VIOLA”

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