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Dalla Turchia, il Fenerbahce di Mourinho guarda ancora in casa Fiorentina: nel mirino Parisi

Il Fenerbahce di Mourinho mette ancora una volta gli occhi in casa Fiorentina. Stando quanto riportato dal portale turco Astral Haber, il club turco ha messo nel mirino il terzino sinistro Fabiano Par...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2024 14:10
Dalla Turchia, il Fenerbahce di Mourinho guarda ancora in casa Fiorentina: nel mirino Parisi - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il Fenerbahce di Mourinho mette ancora una volta gli occhi in casa Fiorentina. Stando quanto riportato dal portale turco Astral Haber, il club turco ha messo nel mirino il terzino sinistro Fabiano Parisi, che attualmente, dopo Gosens e Biraghi, è la terza scelta sulla fascia viola. Il club turco, già questa estate, aveva effettuato acquisti in riva all'Arno, regalando a Mourinho, nuovo tecnico della squadra, Sofyan Amrabat.

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